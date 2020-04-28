Из Тульской области запретят выезжать без пропусков

С 09:00 мск 30 апреля в Тульской области будет введён особый порядок передвижения — режим цифровых пропусков.



Соответствующие изменения в указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» ввёл глава региона Алексей Дюмин.

Граждане смогут въехать в Тульскую область и выехать за её пределы только при наличии цифровых пропусков в случае, если они едут на работу в организацию, деятельность которой не приостановлена, по личным и семейным делам, а также, если им необходима помощь врача в медучреждении.

Пропуск необходим гражданам, въезжающим в регион или выезжающим за его пределы на общественном, железнодорожном транспорте, а также на легковых и грузовых автомобилях.

Пропуск не требуется гражданам, которым необходима экстренная (неотложная) медицинская помощь, а также детям до 14 лет, если они едут с родителями (законными представителями).

Все граждане, прибывающие в область из других регионов, обязаны обеспечить самоизоляцию по месту постоянного (временного) пребывания на 14 дней. А в случае ухудшения состояния здоровья — незамедлительно вызвать врача на дом.

Также граждан, въезжающих в Тульскую область, будут выборочно обследовать на коронавирус.

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