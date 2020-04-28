В Алексинские больницы будут возить больных коронавирусом со всей Тульской области

В Алексине для больных коронавирусом предоставят помещения двух больниц. Соответствующее решение принял губернатор Тульской области Алексей Дюмин.



В инфекционный госпиталь переоборудуют местный роддом. В 4-этажном здании разместят 150 коек, 46 из них — реанимационные.

В здании разграничат «чистую» и «грязную» зоны, определят отдельные входы для сотрудников и порядок их перемещения в корпусе.

Предполагается, что врачи будут заходить в госпиталь через шлюзовые переходы из гинекологического отделения.

Продолжат функционировать отделения гинекологии, патологии, женская консультация. Рожать женщин будут направлять в медучреждения Тулы.

В госпитале будут работать 40 врачей и 65 медсестёр, которых привлекут из Алексина и других районов. С 20 мая здесь начнут принимать на лечение больных с коронавирусом со всей области.

Также под инфекционный госпиталь отведут районную больницу №1 имени В. Ф. Снегирёва.