Как оформить цифровой пропуск на выезд из Тульской области

С 09:00 мск 30 апреля в Тульской области будет введён особый порядок передвижения — режим цифровых пропусков.



Соответствующие изменения в указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» ввёл глава региона Алексей Дюмин.

Граждане смогут въехать в Тульскую область и выехать за её пределы только при наличии цифровых пропусков в случае, если они едут на работу в организацию, деятельность которой не приостановлена, по личным и семейным делам, а также, если им необходима помощь врача в медучреждении.

Пропуск необходим гражданам, въезжающим в регион или выезжающим за его пределы на общественном, железнодорожном транспорте, а также на легковых и грузовых автомобилях.

Пропуск не требуется гражданам, которым необходима экстренная (неотложная) медицинская помощь, а также детям до 14 лет, если они едут с родителями (законными представителями).

Цифровой пропуск предъявляется в бумажном или электронном виде (на мобильном телефоне, планшете). Его можно оформить на Едином портале государственных услуг (propusk.gosuslugi.ru) или с помощью мобильного приложения «Госуслуги СТОП Коронавирус».

Для работников организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с федеральным и региональным законодательством, пропуска оформляет работодатель. Срок действия цифрового пропуска определяется порталом Госуслуг или мобильным приложением, без ограничений по количеству поездок.

Гражданин может оформить пропуск самостоятельно в случае отсутствия у работодателя технической возможности. Срок действия такого цифрового пропуска составляет 24 часа, без ограничений по количеству поездок. При этом у работника должна также быть при себе справка от работодателя по форме, установленной постановлением.

Работникам с разъездным характером работы работодатель выдает справку, подтверждающую такой режим работы по форме, установленной постановлением, которую также необходимо иметь при себе.

Для получения помощи врача в медицинских организациях (при наличии соответствующего направления), для поездок по личным и семейным делам пропуск оформляется на 24 часа, без ограничения количества пропусков в течение календарной недели.

Получить цифровой пропуск можно на основании электронной заявки, оформляемой на портале Госуслуг или в мобильном приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус».

Для оформления цифровых пропусков для работников работодатель — физическое или юридическое лицо (организация) – подают на портал Госуслуг электронную заявку со следующей информацией о работнике:

— фамилия, имя, отчество (при наличии);

— страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);

— должность;

— серия и номер паспорта или реквизиты иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

— контактный телефон;

— адрес электронной почты.

Чтобы оформить пропуск самостоятельно, гражданин подает на Единый портал или мобильное приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус» электронную заявку со следующей информацией:

— фамилия, имя, отчество (при наличии);

— серия и номер паспорта или реквизиты иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

— контактный телефон;

— адрес электронной почты (по желанию).

В зависимости от цели оформления в электронной заявке дополнительно указывается:

— наименование организации независимо от формы собственности или индивидуального предпринимателя, для участия в деятельности которого оформляется цифровой пропуск и адрес места назначения;

— идентификационный номер налогоплательщика – работодателя;

— СНИЛС гражданина;

— адрес места назначения.

В случае возникновения вопросов о работе Единого портала (gosuslugi.ru) или мобильного приложения необходимо обращаться в службу технической поддержки:

бесплатный номер по России: 8-800-100-70-10;

для звонков из-за границы: +7-495-727-47-47;

для мобильных телефонов: 115.

Для посещения других субъектов РФ или въезда в Тульскую область из других регионов граждане оформляют цифровой пропуск в соответствии с настоящим порядком.

Порядок передвижения по территории других субъектов РФ устанавливается их органами власти.

Цифровой пропуск представляет собой буквенно-числовой код формата XXXX-XXXX-XXXX-XXXX, первая секция которого соответствует дате истечения срока действия пропуска.

Основания для прекращения (аннулирования) цифрового пропуска:

1) выявление факта представления недостоверных сведений при оформлении цифрового пропуска;

2) использование цифрового пропуска с нарушением требований, установленных настоящим Порядком;

3) нарушение режима повышенной готовности.