В России может шестикратно вырасти число безработных

Министр труда Антон Котяков допустил увеличение числа безработных россиян до 6 млн человек по окончании эпидемии коронавируса.



Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия-24».

По данным Минтруда, сейчас число безработных в России достигло 950 тысяч человек. Согласно подсчёту по методике Международной организации труда, 3,7 млн россиян являются безработными.

В середине апреля Котяков заявил на совещании с президентом Владимиром Путиным, что в России официально зарегистрировано 735 тысяч безработных. С начала года прирост составил 44 тысячи человек (6,36%). Годом ранее в центрах занятости безработными числились 813 тысяч человек.