Правительство «зажало» повышенные пенсии для россиян старше 75 лет

Правительство России не поддержало повышенную выплату к пенсии для граждан старше 75 лет.



Отрицательный отзыв на два законопроекта подготовила комиссия правительства по законопроектной деятельности.

Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов и депутаты ЛДПР снизить возраст получения ежемесячной фиксированной выплаты в размере 4 982 рубля с 80 до 75 лет.

В правительстве отметили, что в пояснительной записке нет достаточных обоснований необходимости этих изменений, которые приведут к дополнительным расходам, не предусмотренным законами о федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, а также о трёхлетнем бюджете Пенсионного фонда.