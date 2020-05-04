Туляки смогут по-новому привлекать деньги на благоустройство дворов

В России подготовлен законопроект, предлагающий наделить организации территориального общественного самоуправления статусом НКО.



Такие некоммерческие организации смогут создавать люди для решения хозяйственных проблем в своей округе, например, ремонта дорог, благоустройства дворов.

«Такие организации не являются органами власти, но являются частью местного самоуправления как института демократии. Они позволяют людям самостоятельно решать проблемы на местном уровне. По данным министерства юстиции, в стране действуют порядка 32 тысяч организаций территориального общественного самоуправления», — сообщил председатель правления Ассоциации юристов России, экс-губернатор Тульской области Владимир Груздев.

Более 20 тысяч ТОСов действуют в городах, остальные в сельской местности. Предполагается, что деятельность таких организаций будет отнесена к деятельности социально ориентированных НКО, они смогут получать поддержку органов власти, в том числе финансовую, информационную и консультационную.