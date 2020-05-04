В Туле готовят к запуску фонтаны в местах, которые нельзя посещать

В Туле с 21 апреля начали готовить к запуску фонтаны.



Специалисты убирают защитные короба, чистят чащи, монтируют насадки и светильники, настраивают преобразователи и проводят пусконаладку насосов.

Запуск намечен на начало мая. При этом на точную дату спрогнозировать нельзя — на открытие сезона может повлиять эпидемиологическая обстановка.

Всего в Туле готовят 7 фонтанов: у «Памятника тулякам – Героям Советского Союза», в Толстовском сквере, в сквере у Тульского академического театра драмы, в сквере в районе дома 14 по Красноармейскому проспекту, на Крестовоздвиженской площади, в Октябрьском сквере, у Мемориала «Защитникам неба Отечества».

Однако, согласно указу губернатора Тульской области Алексея Дюмина, сейчас скверы посещать нельзя в связи с режимом повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции.