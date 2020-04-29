Посещение Тулы влетело в копеечку

В Туле за нарушение режима самоизоляции попал на штраф директор Росгосцирка Владимир Шемякин.



15 марта он вернулся из Латвии и должен был 14 дней находиться по месту регистрации. Однако этого не сделал.

Советский районный суд Тулы возбудил дело об административном нарушении по ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ (неповиновение законному требованию должностного лица органа, органа, осуществляющего государственный надзор (контроль)).

Постановлением мирового судьи от 27 апреля Шемякин оштрафован на 500 рублей.

Владимир Шемякин — уроженец посёлка Ревякино Ясногорского района Тульской области. Окончил ТГПУ имени Л. Н. Толстого, магистратуру Академии народного хозяйства при правительстве РФ. 10 лет работал в различных отраслях народного хозяйства, генеральным директором ООО «Юнимилк». Возглавлял ЗАО «Видео Интернешнл Трэнд». Был депутатом Госдумы шестого созыва от Республики Марий Эл и первым заместителем гендиректора «Газпром-Медиа».