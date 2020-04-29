Онлайн-митинг с требованиями спасти Россию от кризиса собрал 14 тысяч человек

28 апреля в ютубе прошёл онлайн-митинг «За жизнь», организованной кампанией «Нет», выступающей за отмену внесения поправок в Конституцию.



В течение трёх часов оппозиционные политики, общественные деятели и предприниматели призывали власти решить проблемы российского общества, обострившиеся во время эпидемии. Онлайн-митинг собрал не менее 14 тысяч зрителей.

В перерывах между речами выступил Иван Алексеев (Noize MC). Специально для онлайн-митинга он записал видео, где на фоне большого книжного шкафа исполнил несколько песен (в том числе недавно вышедшую «26.04», посвящённую аварии на Чернобыльской АЭС).

В резолюции участники митинга потребовали принять «экстренные меры для спасения людей и страны во время кризиса»: разработать чёткий план по борьбе с эпидемией, говорить правду о сложившейся ситуации, обеспечить медучреждения всем необходимым, предоставить достаточную финансовую поддержку всем гражданам, которые лишились дохода, а также малому и среднему бизнесу, уважать права человека и не оправдывать их грубое нарушение борьбой с эпидемией, спасти от эпидемии тех, кто сидит в тюрьмах, и тех, кто их охраняет, привлечь к ответственности тех, из-за кого страна оказалась не готова к эпидемии, а также отказаться от планов по изменению Конституции России.