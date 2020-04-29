В Туле умер подросток с коронавирусом

В тульской больнице умер 17-летний подросток, которого госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию.



Юноша поступил в реанимационное отделение детского инфекционного госпиталя в тяжёлом состоянии. У него диагностировали двустороннюю пневмонию и подозрение на COVID-19, сообщили в правительстве Тульской области. Окончательный диагноз специалисты установят после получения результатов исследований.

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в области зарегистрировано 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Треть заболевших работают в столичном регионе, пятеро контактировали с прибывшими из Москвы, остальные заразились от заболевших ранее.

Сейчас в стационарах региона находятся 625 человек, 28 из них — дети. Состояние 15 человек оценивается как тяжёлое, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Ещё 560 человек, в том числе 41 ребёнок, с лёгкой формой течения болезни лечатся на дому под медицинским наблюдением. За минувшие сутки выздоровели 12 человек.

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