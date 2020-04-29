Кому в России жить хорошо: самыми богатыми депутатами в регионах оказались члены «ЕР»

Депутаты «Единой России» являются самыми богатыми парламентариями в большинстве регионов России, сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на декларации.



За 2019 год многие из них увеличили свой доход на несколько порядков, а один — и вовсе в тысячу раз.

Лидером по росту дохода за год стал депутат регионального парламента Мордовии Сергей Сиушов, который также является гендиректором «Птицефабрики Чамзинская» и учредителем нескольких компаний, отмечает издание.

По итогам 2018 года он декларировал доход в 631 тысячу рублей, а в 2019 году — 886,7 млн рублей. При этом парламентарию не принадлежит никакого имущества, а его жена владеет двумя квартирами и участком земли в 0,1 га. В 2014 году Сергей Сиушов попал в поле зрения СМИ, когда задекларировал 6,8 млрд рублей.

Почти 40-кратное увеличений доходов отмечено у семей члена комитета Ярославской областной Думы по аграрной политике Тиграна Казаряна и члена комитета по государственному строительству пензенского заксобрания Федора Тощева. Более чем 25 раз увеличился доход депутата Курской областной думы Павла Грешилова. В 20 раз выросло состояние самого богатого депутата липецкого облсовета Сергея Волкова.

По количеству не денежных активов лидером за год стал зампредседателя заксобрания Владимирской области Дмитрий Рожков. Его доход вырос с 207 тысяч рублей до 2,8 млн рублей, но в собственности появилось 49 земельных участков и долей в них.

Не исключение и Тульская область — здесь самым богатым депутатом по итогам 2019 года оказался член «Единой России» Егор Атанов. За год он задекларировал более 81 млн рублей. В собственности у него нет автомобилей, но есть несколько земельных участков, жилой дом, две квартиры и площадь в торговом здании.

Его коллега по партии Илья Курилов внёс в декларацию около 65 млн рублей. В собственности у него 4 земельных участка и квартира. Далее расположились всё также члены «ЕР» Илья Степанов (31,7 млн рублей), Николай Попов (31,4 млн), Николай Воробьёв (10,8 млн), Михаил Иванцов (7,2 млн), представитель «Партии Роста» Андрей Мазов (6,4 млн), единоросс Сергей Харитонов (5,8 млн).

Полный список депутатов и их доходов