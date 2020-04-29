Министр здравоохранения Тульской области заболел коронавирусом и самоизолировался на рабочем месте

Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк сообщил о том, что заболел коронавирусом.



По словам Эрка, заболевание у него протекает в лёгкой форме. Учитывая объём работы, он принял решение остаться «на посту».

«В кабинете у меня есть всё необходимое, чтобы провести длительный срок в изоляции. Приёмную использую как тамбур — мне туда приносят еду, медикаменты, другие необходимые вещи. Выхожу, используя все средства защиты, забираю всё, что нужно», — пояснил он СМИ.

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в области зарегистрировано 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Треть заболевших работают в столичном регионе, пятеро контактировали с прибывшими из Москвы, остальные заразились от заболевших ранее.

Накануне в реанимационном отделении детского инфекционного госпиталя скончался 17-летний подросток от двусторонней пневмонии, у него диагностировано подозрение на COVID-19.

Сейчас в стационарах региона находятся 625 человек, 28 из них — дети. Состояние 15 человек оценивается как тяжёлое, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Ещё 560 человек, в том числе 41 ребёнок, с лёгкой формой течения болезни лечатся на дому под медицинским наблюдением. За минувшие сутки выздоровели 12 человек.

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