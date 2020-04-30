Бывший тульский глава Евгений Авилов легально занялся недвижимостью и землёй

Экс-глава администрации Тулы Евгений Авилов после официального ухода из политики легализовался в бизнесе.



Напомним, Авилов покинул пост в сентябре 2019 года. Ожидалось, что он станет мэром Тулы, но, несмотря на успешное избрание в городскую Думу, Авилов отказался от мандата и полностью ушёл из политики.

В январе этого года Авилова исключили из резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем президента России Владимира Путина.

Сейчас бывший тульский глава занимается недвижимостью. В декабре прошлого года он вошёл в число учредителей ООО «Авантаж», которое покупает и продаёт здания, помещения и земельные участки, сменив Нину Авилову. Вместе с экс-чиновниками учредителями фирмы являются депутат Тульской городской Думы Дмитрий Федотов и Людмила Пушкина.

В январе Евгений Авилов заменил Нину Авилову в фирме «Авантаж» с аналогичными видами деятельности, став её единоличным учредителем.

Выручка «Домена» в последнем отчётном 2018 году составила 6,7 млн рублей, «Авантажа» — 1,5 млн.