Туляки застряли в Тайланде из-за коронавируса

Жителей Тульской области, оказавшихся за границей в период распространения коронавируса, возвращают на родину.



Региональное правительство сообщило, что постоянно консультирует туляков, помогает зарегистрироваться на специальные рейсы через сайт госуслуг, взаимодействуя с МИДом и посольствами России в зарубежных странах.

На данный момент в Россию вернулись 15 туляков из США, Израиля, Непала, Кипра и Узбекистана. В ближайшее время ожидается рейс с Мальдив и из Великобритании. Около 50 жителей Тульской области сейчас находится в Тайланде, правительство региона поддерживает с ними связь.

Всех прибывших встречают в аэропортах и в сопровождении медиков доставляют в Тульскую область на автобусах тульских транспортных компаний.