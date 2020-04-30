Треть россиян осталась без сбережений в кризис

Почти треть россиян (30%) пожаловались на отсутствие каких-либо сбережений во время кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.



У 25% граждан денежных сбережений хватит лишь на три-шесть месяцев, ещё 29% — на один-два месяца текущего года, 16% — на год и больше. Такие результаты показал опрос исследовательской группы Ipsos, которые приводит «РБК».

Материальные трудности привели и к росту беспокойства о финансовой безопасности: об этом рассказали половина (50%) респондентов. При этом о своём здоровье люди заботятся уже меньше — только 35% россиян. 40% раздражаются из-за ограничений свободы и волнуются о тех, кто сейчас уязвим и слаб, ещё 30% беспокоятся, как пандемия влияет на ситуацию во всем мире.

25% надеются увидеть улучшения в окружающей среде за время самоизоляции из-за коронавируса, 17% рады проводить время с семьёй, а 7% вдохновлены тем, как адаптируются другие люди.

Опрос проводился с 20 по 22 апреля в российских городах-миллионниках среди жителей в возрасте от 18 до 65 лет.

Подавляющее большинство респондентов (76%) рассказали, что их волнует ситуация с коронавирусом в России. Противоположной точки зрения придерживаются только 5%, ещё 8% россиян считают, что эпидемии вовсе нет.

Мы организовали опрос среди жителей Тульской области на предмет того, сказался ли кризис на их финансовом положении. Проголосовать можно по ссылке.