Тульские суды штампуют дела о нарушении режима ПГ

555 дел о нарушениях гражданами самоизоляции в период «режима повышенной готовности» распространения коронавирусной инфекции поступили в суды Тульской области с 1 по 27 апреля.



Уже 88 из них рассмотрены, гражданам назначены штрафы.

75 дел было возбуждено по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации),

3 дела — по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий),

2 дела — по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (Те же действия (бездействие), совершённые в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина), либо невыполнение в установленный срок выданного в указанные периоды законного предписания (постановления) или требования органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий),

6 дел — по ч. 19.4 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль);

2 дела — по ч. 5.3 Закона Тульской области от 09.06.2003 № 388-ЗТО «Об административных правонарушениях в Тульской области» (Невыполнение законных решений, постановлений и предписаний органов государственной власти области, органов местного самоуправления, их должностных лиц).

88 человек были признаны виновными в совершении административных правонарушений. Общая сумма штрафов составила 346,2 тысячи рублей.

Согласно КоАП РФ, нарушение ч. 1 ст. 20.6.1. КоАП РФ влечёт наложение административного наказания в виде предупреждения или штрафа на граждан в размере 1-30 тыс. рублей, на должностных лиц — 10-50 тыс. рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — 30-50 тыс. рублей, на юридических лиц — 100-300 тыс. рублей.