К дезинфекции Тулы подключили военных

С 30 апреля к дезинфекции городских территорий в Туле подключены военнослужащие.



Соответствующей договорённости достигли губернатор Тульской области Алексей Дюмин и Минобороны России.

Помогать в санитарной обработке улиц будет 106-я гвардейская воздушно-десантная Тульская Краснознамённая ордена Кутузова дивизия. Задействовано три единицы техники и 30 человек личного состава.

Также работы по дезинфекции городских территорий, многоквартирных домов проводят сотрудники МЧС, Центра гражданской защиты и спасательных работ, управляющих компаний.