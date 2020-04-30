Прилетели к нам грачи: алексинцы «наехали» на московских дачников

Жители Алексина возмутились поведением москвичей, приехавших пережидать режим самоизоляции в загородных домах.



Алексинцы нажаловались в тульские СМИ о том, что москвичи ходят в магазины без масок и перчаток, не соблюдают рекомендованную дистанцию в 1,5 метра в период распространения коронавирусной инфекции.

По их словам, гости пренебрегают рекомендованными экспертами Минздрава, Роспотребнадзора и других структур правилами безопасности.

На днях в Алексин уже присылали ОМОН для проверки общественных мест и магазинов. Также стало известно, что под инфекционные госпитали оборудуют здания районной больницы и местного роддома.

В том, что москвичей в Тульской области стало больше обычного, свидетельствуют, в частности, данные мобильного оператора Tele-2, который зафиксировал рост числа столичных абонентов в 2,16 раза.

Отметим, что для въезда в Тульскую область и выезда из неё теперь нужны цифровые пропуска, а по возвращении требуется соблюдать двухнедельную самоизоляцию — так указал губернатор Алексей Дюмин. При этом ряд общественников отмечали, что такой указ, в отсутствие режима чрезвычайной ситуации, ограничивает конституционные права граждан.