В Тульской области задержали медиков, работающих в Подмосковье (видео)

30 апреля в Тульской области задержали 16 медицинских работников, которые, по официальным данным, проникли в регион в обход пункта проверки пропусков.



Среди медиков оказались жители Киреевска, Кимовска и Новомосковска, работающие вахтовым методом в Подмосковье.

Их разместили на территории оздоровительного лагеря «Космос» в деревне Юдинки под Алексином.

Как сообщали СМИ, один из медиков сумел покинуть территорию лагеря, оставшимся сделали тестирование на коронавирус, при этом некоторые из них не хотели сдавать тесты.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, медработники были помещены в обсерватор 30 апреля, тесты на коронавирус показали отрицательные результаты. В настоящее время врачей развезли по домам на самоизоляцию.

Задержанные врачи рассказали о намерениях выложить в сеть обращение о попытках их дискредитации.

С 30 апреля на территории Тульской области введён особый порядок передвижения, для въезда и выезда необходим цифровой пропуск, оформить который можно на сайте госуслуг.

На контрольно-пропускных постах дежурят экипажи ГИБДД, сотрудники полиции и Росгвардии. Все они проверяют автомобили, и водителей.

Ко 2 мая в Тульской области подтверждено заражение коронавирусом у 1135 человек. Выздоровело 116 человек, умерло 7.