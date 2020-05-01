Из российских аптек могут исчезнуть жизненно важные лекарства

Российские фаркомпании прогнозируют рост цен на лекарства вырастут и исчезновение из аптек жизненно важных препаратов.



Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на исполнительного директора биофармацевтической компании «Нанолек» Максима Стецюка и президента компании-производителя субстанций «Активный компонент» Александра Семенова.

По словам Стецюка, цены на перевозки китайских лекарств выросли в 5-6 раз после прекращения авиасообщения. Автомобильные перевозки подорожали на 10-15%.

По мнению производителей, эта ситуация может привести к исчезновению в аптеках лекарств из списка жизненно необходимых, поскольку производить их станет нерентабельно. Некоторые препараты уже пропадают с рынка, например, парацетамол или азитромицин.

По данным аналитической компании RNC Pharma, в российском фармацевтическом производстве в основном используются импортные субстанции: 51,7% из них — китайские, 26% — индийские. Оставшиеся 22,3% — сырье европейского и российского происхождения.