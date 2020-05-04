Тулякам придётся отложить отдых на курортах Краснодарского края как минимум до лета

В Краснодарском крае до 1 июня продлится запрет на бронирование любых средств размещения в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.



Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. При этом регион планирует выйти из карантина до начала лета, чтобы в крае смог стартовать курортный сезон.

«До 1 июня сохраняется запрет на бронирование во всех местах размещения, в гостиницах, санаториях, здравницах. Сейчас не время для поездок, отдыха и путешествий. Майские праздники санаторно-курортная отрасль теряет, но лучше мы потеряем их, но сохраним курортный сезон. Давайте наберемся терпения и останемся дома», — отметил Кондратьев.