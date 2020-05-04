Убивший тулячку пассажир BlaBlaCar может быть причастен к ещё одному резонансному преступлению

Житель Серпухова Виталий Чикирев, который убил тулячку Ирину Ахматову, признался в ещё одном убийстве.



В декабре 2018 года Чикирев сел в машину к Ахматовой, которая согласилась подвезти его из Москвы до Серпухова посредством приложения поиска попутчиков BlaBlaCar. Но до дома девушка так и не доехала. Её поиски вели полицейские и волонтёры, позднее был задержан убийца, который признался в содеянном.

В конце 2019 года началась проверка Чикирева на его причастность к аналогичным преступлениям, в ходе разбирательств мужчина сознался в ещё одном преступлении, совершённом им в 2010 году. Останки жертвы, пролежавшие в гараже в Протвино, уже обнаружены.