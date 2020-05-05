Эксперты назвали новую дату голосования по обнулению сроков Путина

Кремль может назначить голосование по поправкам к Конституции, которые предполагают обнуление президентских сроков Владимира Путина, на осень или даже декабрь.



Об этом сообщила «Медуза» со ссылкой на несколько источников, близких к Кремлю.

В качестве возможной даты проведения плебисцита называет 12 декабря — День Конституции.

Всенародное голосование по поправкам к Конституции должно было состояться 22 апреля, однако в конце марта из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса, президент Владимир Путин объявил о его переносе.

В Конституции глава государства тогда предложил закрепить ряд социальных норм (например, постоянную индексацию пенсий и материнских капиталов, а также положение о том, что минимальный размер оплаты труда должен превышать прожиточный минимум), а также некоторые политические изменения (например, перераспределение полномочий между Госдумой и Советом Федерации, а также появление новой структуры — Госсовета).