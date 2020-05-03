В России рекордно выросло число осуждённых коррупционеров

В России число осуждённых за крупные взятки впервые превысило количество осуждённых за мелкие эпизоды коррупции.



Как пишет «РБК» со ссылкой на данные судебного департамента при Верховном суде, в 2019 году в стране по коррупционным статьям осудили порядка 5 300 человек, 2 800 из них получили сроки за получение и дачу крупных взяток.

В 2018 году приговоры за существенные суммы взяток получил 2 451 подсудимый, а за взятки в пределах 10 тысяч рублей осудили 2 749 человек. При этом почти половина взяток, за которые вынесли приговоры в 2019 году, превышали 150 тысяч рублей, отмечает издание.

Также в 2019 году за крупные взятки чаще всего судили сотрудников правоохранительных органов (двое из пяти осуждённых) и чиновников (более трети от общего числа получивших приговоры за получение или дачу взяток в сумме превышающих 150 тысяч рублей).