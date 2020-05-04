В России банкротится крупнейший производитель троллейбусов

Арбитражный суд Саратовской области принял к производству иск Федеральной налоговой службы о банкротстве крупнейшего в России производителя троллейбусов.



Согласно материалам дела, ЗАО «Тролза» задолжало ФНС 32,3 млн рублей. Заявление о банкротстве «Тролзы» также подало в суд АО «БМ-Банк».

В январе арбитражный апелляционный суд взыскал с «Тролзы» и АО «Арно» по иску «БМ-Банка» 700 млн рублей долга по договору уступки. Кроме того, апелляция взыскала 300 миллионов рублей с компании «Арно» в пользу банка.

Апелляционная инстанция частично изменила решение столичного арбитража от 21 октября 2019 года. Тогда с ответчиков по иску банка было взыскано солидарно 1 млрд рублей.

Рассмотрение заявления ФНС о банкротстве «Тролзы» состоится 26 мая.

Компания «Тролза» (ранее — Завод имени Урицкого) находится в Энгельсе Саратовской области. Троллейбусы и электробусы с динамической подзарядкой «Тролза» работают во всех 86 городах России, где имеется троллейбусное движение.