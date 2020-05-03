У россиян началась карантинная депрессия

Из-за вынужденного карантина в связи с пандемией коронавируса у многих россиян стала развиваться клиническая депрессия.



Как рассказала радио Sputnik врач-психотерапевт Айна Громова, основной признак депрессии — повышенная раздражительность (гиперэстезия или повышенная чувствительность нервной системы).

«Если вы просыпаетесь утром, а у вас ощущение как будто вас переехал грузовик, то этот фактор истощит нервную систему и способен провоцировать дальнейшее развитие клинической депрессии. Если раньше вы улыбались, о чём-то мечтали и строили планы, а теперь ничего не хотите, то это тоже должно вас насторожить. Ещё очень важно, что при депрессии люди будут отмечать, что у них нет желания есть. Для них мясо и трава будут одним и тем же», — пояснила она.

По словам психолога, победить «карантинную депрессию» можно с помощью простой техники.

«Нужно найти личное пространство со временем для ничегонеделания без задач и взаимодействий с семьёй. Если человек не имеет личного пространства, то он не может восстанавливаться и все время жалуется, что хотел бы побыть один, но нет времени. Так вот, время надо находить всегда, не дожидаясь момента, когда станет плохо», — подчеркнула Громова.