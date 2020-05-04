В Тульской области устроили облаву на медиков

Медицинских работников, которые въезжают в Тульскую область, будут в обязательном порядке направлять в обсервацию.



Такое поручение дал губернатор Алексей Дюмин. Процедура обязательна для всех медиков, независимо от места их проживания.

На пропускных постах будут дежурить автобусы для доставки всех медиков на карантин и прохождения проверки.

Напомним, ранее на границе с Тульской областью были задержаны 16 медиков, работавших вахтовым методом в Подмосковье. Их продержали на территории лагеря под Алексином, а после забора проб на коронавирус направили на карантин.