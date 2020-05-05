Тулякам рекомендовали носить маски, в аптеках их по-прежнему не хватает

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин внёс дополнения в указ №41 о дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности.



До 11 мая на территории региона рекомендуется носить маски, респираторы или другие средства защиты органов дыхания на улице, в общественных местах, в помещениях общего пользования, в общественном транспорте, включая такси, и на предприятиях.

Министерство промышленности и науки должно организовать производство и поставку масок в аптеки и магазины, где на данный момент их остро не хватает.

Наличие средств защиты в продаже будут контролировать управление Росздравнадзора и комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку.