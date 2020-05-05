РПЦ строит по два храма в день из-за необходимости

В Русской православной церкви заявили, что в России строят по «полтора-два храма в день». Такую информацию озвучил митрополит Иларион.



По его словам, такое количество храмов в стране строится не из-за того, что «кто-то дал такую команду» или заинтересован в увеличении числа строительных объектов, а из-за того, «что этого требует необходимость».

Как сообщил митрополит, озвученная год назад патриархом Кириллом цифра «три храма в день» относится ко всей РПЦ, которая также имеет приходы за границей.

«Эта цифра — три храма в день — отражает динамику строительства храмов на протяжении последних 32 лет, а именно с 1988 года. Тогда у Русской православной церкви было около 6,5 тысяч храмов, а сейчас без малого 40 тысяч храмов. Речь не идёт о России только, речь идёт о всей Русской православной церкви — в России, на Украине, в Белоруссии, в Молдове, в других странах, где присутствует Русская церковь», — пояснил Иларион.