Алексинцы как угроза: жители Пущино потребовали вывезти «заражённых» рабочих

Жители подмосковного Пущино недовольны застрявшими в их городе жителями Алексина.



Более 300 человек были заселены в пансионат «Пущино» вечером 3 мая. Все они работают на серпуховском предприятии «Маревен Фуд Сентрал», всего там трудится более 1,5 тысячи человек.

Если алексинцы пересекут границу Тульской области, то должны будут две недели находиться на карантине.

«Из 6 автобусов большинство людей вышли без средств индивидуальной защиты — без масок. Скученной толпой отправились на ресепшн заселяться, что является грубым нарушением принятого постановления губернатора Московской области от 12.03.2020 №108-ПГ. После заселения вновь прибывшие группами и без масок отправились в ближайший магазин. Данный факт зафиксирован на фотографиях и видеокамерами магазина „Пятёрочка“», — рассказывают жители Пущино, которые создали петицию, где требуют «выселить» алексинцев из их города, опасаясь вспышки заболевания коронавирусом.

На сегодняшний день в Пущино, по официальным данным, коронавирусной инфекцией заражены всего 4 человека.

«Почему эти рабочие не были размещены в гостинице Серпухова по месту нахождения предприятия, на котором они трудятся? Если хоть один из рабочих является носителем вируса, то вспышка заболевания неизбежна.

Оформив служебную командировку, они приехали в наш город, представляя тем самым реальную угрозу вспышки вируса. Поскольку все мы знаем, что носитель вируса может не иметь симптомов, то измерение температуры никак не обезопасит жителей города Пущино и самих сотрудников от массового заражения.

Пансионат „Пущино“ не прекращал свою работу в период повышенной готовности, открыт и продолжает свою деятельность до настоящего времени, открыто и свободно принимает гостей, бронирует номера, нарушая постановления и законы, принятые федеральными органами власти. Сотрудница пансионата, смена которой приходится на 4 мая 2020 года, подтвердила, что средства индивидуальной защиты внутри пансионата также не применяются. Данный факт зафиксирован. На каком основании ответственные службы допустили такую угрозу?

Требуем вывезти из города Пущино приезжих сотрудников данного предприятия в гостиницу г. Серпухов, по месту их трудовой деятельности и не подвергать город дополнительным рискам, способствующим вспышке заболевания.

На время решения данного вопроса требуем закрыть пансионат „Пущино“ и сотрудников отправить на карантин.

Обеспечить сотрудниками полиции строгого соблюдения карантина данными людьми.

Произвести проверку деятельности пансионата на предмет нарушения Федерального закона о режиме работы в период повышенной готовности.

Привлечь к ответственности лиц, допустивших серьёзную угрозу распространения инфекции для жизни и здоровья граждан города Пущино.

Не допустим распространение короновирусной инфекции в городе Пущино», — отмечается в петиции. Её подписали уже более 500 человек.