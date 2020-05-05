Белёвский суд досрочно освободил от наказания осуждённого за взятку бывшего офицера СКР

Белёвский районный суд Тульской области условно-досрочно освободил бывшего замначальника управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности Следственного комитета России Александра Ламонова.



В июле 2018 года Мосгорсуд приговорил Ламонова к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, признав его виновным в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Также бывшему офицеру был назначен штраф в размере однократной суммы полученной им взятки — 32,5 млн рублей. Кроме того, его лишили специального звания — полковник юстиции.

В октябре 2018 года Верховный суд России смягчил приговор Ламонову, исключив из наказания штраф.

Впоследствии постановлением Скопинского районного суда Рязанской области неотбытый Ламоновым срок наказания был заменён на принудительные работы.

Дело Ламонова в суде первой инстанции было рассмотрено в особом порядке, поскольку он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, что подразумевает полное признание им вины. Судебные заседания проходили в закрытом режиме.

Согласно материалам дела, Ламонов участвовал в коррупционной схеме по созданию условий для смягчения обвинения и освобождения из-под стражи помощника криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) — Андрея Кочуйкова (Итальянец), задержанного после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года.

Ламонов получил долю от общей взятки в размере $500 тыс., которую должностным лицам СКР, включая Михаила Максименко — непосредственного руководителя Ламонова, передал предприниматель Олег Шейхаметов.

Согласно решению суда, Ламонов в течение неотбытой части наказания обязан «не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно-досрочно освобожденного» и «один раз в месяц являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно-досрочно освобожденного, для регистрации и отчета о своём поведении».