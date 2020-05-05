В Москве пять дней прессуют редакцию коммунистической газеты

В Москве полицейские с 1 мая блокируют офис редакции газеты «Коммунисты России».



Силовики задерживают тех, кто пытается пройти в помещение, выйти из него или передать еду находящимся в оцеплении.

1 мая коммунисты провели флешмоб, запустив красные воздушные шарики в небо в честь Дня труда.

Полицейские хотят составить протоколы о правонарушениях. На данный момент задержаны уже девять журналистов.

Чермена Хугаева и Максима Чувашева задержали при попытке передать еду находящимся в здании, им вменяют нарушение по статье о неисполнении требования полицейского (ч. 1 ст. 19.3 КоАП) и нарушение правил участия в публичном мероприятии (ч. 5 ст. 20.2 КоАП).

Сергею Познякову, также пытавшемуся передать еду, вменяют неисполнение законного требования полицейского (ч. 1 ст. 19.3 КоАП) и нарушение режима самоизоляции (ст. 20.6.1 КоАП).

Многодетная мать Фатима Хугаева, а также Мария Донченко, Дмитрий Леонтьев, Наталья Мухамедулина и Севиль Исмаилова задержаны за то, что пытались через окно покинуть здание редакции.

В отношении Марии Донченко составлен протокол по статье 20.2.2 КоАП (массовое скопление граждан, повлекшее нарушение общественного порядка). В полиции она объявила голодовку.

Протокол о нарушении режима самоизоляции (3.18 КоАП Москвы) и нарушении правил участия в публичном мероприятии (ч. 5 ст. 20.2 КоАП) составили на Константина Топоркова, пытавшегося покинуть здание газеты.