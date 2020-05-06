Покончил с собой «меценат Тульской области»

Покончил с собой 52-летний миллиардер Дмитрий Босов, сообщают федеральные СМИ.



Тело было найдено родственниками в подмосковном посёлке Усово, где у Босова особняк. Рядом с погибшим лежал пистолет Glock.

Дмитрий Босов — владелец компаний «Востокугль» и «Сибантрацит». Он занимал 86-е место в рейтинге богатейших бизнесменов Forbes.

Босова называют «угольным королём», Forbes по итогам 2017 года оценил размеры его состояния в $950 млн.

СМИ и политологи сообщали о вероятном переезде в Тулу УК «ВостокУголь», одним из совладельцев которой является Босов, и о его тесном сотрудничестве с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым.

Осенью 2018 года Босов был награждён медалью «Меценат Тульской области», при этом о его вкладе в развитие региона публично не сообщалось. Известно, что бизнесмен играет вместе с тульским губернатором Алексеем Дюминым в Ночной хоккейной лиге.

Дмитрий Босова связывали с бывшим министром по делам «Открытого правительства» Михаилом Абызовым, которого арестовали в марте 2019 года по обвинению в мошенничестве на 4 млрд рублей и организации преступного сообщества, ему грозит до 20 лет тюрьмы. Как писали СМИ, Абызов специально прилетел в Россию из-за границы на день рождения к Дмитрию Босову.

«Общая газета» писала, что Босов и Абызов имели общий бизнес, в частности, они владели угольным разрезом «Кийзасский» в Кузбассе.