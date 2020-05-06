Мусорным операторам помогут не потерять бизнес из-за кризиса и пандемии

Министерство природы и «Российским экологический оператор» разработали меры по поддержке стабильной работы региональных мусорных операторов.



В качестве экстренных антикризисных мер регионам предоставят медбюджетные трансферты на покрытие выпадающих доходов регоператоров в размере 20% необходимой валовой выручки в течение 3 месяцев и возмещение российским кредитным организациям недополученных доходов по кредитам, выданным региональным операторам по льготной ставке.

Также дополнительно планируется установить нулевую ставку НДС на услугу регионального оператора и дифференцировать сроки временного накопления отходов в зависимости от их видов и объёмов образования.

Кроме того, обсуждается вопрос о перенос сроков уплаты всех обязательных платежей региональными операторами в 2020 году на декабрь.

Помимо этого, будут выработаны предложения по совершенствованию мер поддержки региональных операторов и привлечению инвестиций в развитие отрасли обращения с отходами.

В Тульской области региональными мусорными операторами являются «Хартия» (связанная с сыном бывшего генпрокурора России Юрием Чайкой) и «МСК-НТ».