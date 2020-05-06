Колюпановские псы: закрытие приюта при храме под Алексином обернулось двумя уголовками

В Тульской области возбуждены два уголовных дела в связи с ликвидацией приюта для собак и кошек, который существовал при Свято-Казанском женском монастыре.



К стенам монастырского храма на протяжении десяти лет подкидывали бездомных животных, их количество неимоверно разрослось. Настоятельница храма в силу возраста и по причине болезни уже не могла ухаживать за ними.

В этом году в разгар пандемии коронавируса, накануне масштабных ужесточений, священник храма принял решение закрыть приют. В монастыре сообщали, что животных расселят, впоследствии собак стали находить в радиусе 30-49 км от храма. Кроме того, несколько собак были найдены мёртвыми на свалке.

В полиции возбудили уголовное дело по ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Также возбуждено уголовное дело и по ст. 119 УК РФ из-за угроз расправы, которые поступали в адрес священника якобы от зоозащитников.

На сам факт закрытия приюта полиция не отреагировала — признаков жестокого обращения с животными здесь не найдено, якобы, собаки просто разбежались.

Также известно, что будет проверен сбор средств волонтёрами на передержку собак из Колюпаново — администрация соцсети «ВКонтакте», где размещались объявления о сборе, запросила отчёты.