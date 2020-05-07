Тульским военным запретили рассказывать СМИ о своей службе

Военнослужащих накажут, если они будут распространять в сети информацию о своей работе или передавать её СМИ.



Соответствующий указ о внесении поправок в Дисциплинарный устав Вооружённых сил подписал президент РФ Владимир Путин.

Грубым дисциплинарным поступком будет считаться передача информации о своей военной службе, местах нахождения военнослужащих и принадлежности к родам войск.

Также военным нельзя иметь при себе смартфоны и гаджеты, которые могут передавать аудио и фотоматериалы и отслеживать геолокацию.

Меры действуют, если военнослужащий участвует в боевых действиях, вооружённых конфликтах, деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности или выполняет задачи по пресечению международной террористической деятельности за пределами России, а также несёт боевое дежурство, боевую службу, находится в нарядах, участвует в учениях или походах кораблей, находится на территории воинской части, при прохождении военных сборов.