Верховный суд признал нерабочие дни рабочими

Верховный суд России сделал неожиданное умозаключение: выходные дни, объявленные указами президента, относятся к мерам, направленным на предотвращение распространения заразы, и не могут считаться нерабочими в том смысле, которое предусматривает Гражданский кодекс.



Таким образом, в апреле нужно платить по всем банковским обязательствам, рассказал СМИ адвокат Антон Самоха.

В ст. 193 ГК России указано, что если последний день срока исполнения обязательств приходится на нерабочий день, то днём окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.