Рейтинг одобрения Путина на посту президента достиг исторического минимума

Рейтинг одобрения деятельности Владимира Путина на посту президента в апреле 2020 года снизился до 59%.



Это рекордно низкий показатель за всё время президентства Путина с начала 2000 года, свидетельствуют результаты телефонного опроса, проведённого «Левада-центром». Не одобряют деятельность Путина 33%, ещё 8% затруднились ответить.

До этого самого низкого значения рейтинг достигал в ноябре 2013 года — деятельность Путина одобряли 61% респондентов, не одобряли — 37%.

«Падают доходы населения, растёт неопределённость, отсутствуют перспективы, особенно у тех, кто не работает на госпредприятиях, у занятых вне бюджетной сферы». Бизнес в очень тяжёлом состоянии. Растёт раздражение и недовольство, а поскольку власть претендует на то, чтобы всё контролировать, она и становится ответственной в глазах людей», — прокомментировал директор «Левада-центра» Лев Гудков.