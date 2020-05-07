С тульских прилавков исчезнут популярные сорта чая

В России перестанут продавать листовой чай Lipton и Brooke Bond. Такое решение принял концерн Unilever.



В брендах Lipton и Brooke Bond приняли решение сфокусироваться на формате чая в пакетиках, сообщили в пресс-службе компании.

По данным Unilever, в 2019 году по сравнению с 2018 годом продажи листового чая упали на 6% в объемах и на 2% — в деньгах. В целом, потребители все больше начинают выбирать «пирамиды», продажи которых выросли на 8% и в стоимости, и в объёмах, и «сашеты» — рост на 6% в деньгах и на 4% в объёмах.

Листовой чай сейчас производится в премиальной линейке под торговой маркой Sir Thomas Lipton (3 наименования), а также представлен в ассортименте нового бренда Saito (6 наименований).

Англо-голландский концерн Unilever работает более чем в 100 странах, включая Россию. Компания выпускает продукцию под марками Knorr, Hellmann's, Lipton, Dove, Vaseline, Omo, Cif, Signal и Domestos.

В России Unilever принадлежат четыре крупных производственных кластера: пищевой продукции и мороженого в Тульской области, чая, косметической продукции и бытовой химии — в Санкт-Петербурге, косметической продукции — в Екатеринбурге, мороженого — в Омске.