Лишившимся работы россиянам предложили мести улицы

Депутат Госдумы Айрат Фаррахов предложил отправить на общественные работы сотрудникам приостановленных предприятий и уволенным.



По словам Фаррахова, подобные меры уже применяли в 2008-09 годах, когда случился мировой финансовый кризис.

Ранее власти Бурятии, Оренбургской и Брянской областей обратились в Совет Федерации с предложением организовать и профинансировать общественные работы для работников, которые ушли в неоплачиваемый отпуск или были уволены.

В Омской области глава местного минтруда напомнила, что за общественные работы можно получить до 2,5 тысяч рублей к ежемесячному пособию по безработице. Заместитель губернатора Мурманской области рассказала, что в условиях безработицы местные жители могут заниматься уборкой территорий города, доставкой продуктов или малярными работами.

Почти треть российских компаний принудительно отправили сотрудников в отпуск за свой счёт во время первой нерабочей недели, объявленной Владимиром Путиным. Также россияне подали более 180 тысяч заявок о признании их безработными для того, чтобы получить пособие по незанятости. Глава Счётной палаты Алексей Кудрин прогнозировал, что из-за кризиса количество безработных в России может резко вырасти с нынешних 2,5 млн до более чем 8 млн человек.