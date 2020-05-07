Около 300 тульских врачей заразились коронавирусом

В Тульской области 283 медицинских работника заразились коронавирусом.



Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения региона Алексей Эрк.

По словам губернатора Алексея Дюмина, снизить риски заражения медперсонала поможет распределение нагрузки на больницы по приёму заболевших.

На данный момент в Тульской области развёрнуто 1 269 коек для лечения больных коронавирусом, к концу мая их будет 2 003.

Перепрофилируются корпуса Алексинской, Ефремовской районных больниц и областной психиатрической больницы в Туле.