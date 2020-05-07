Щёкинский воин обрёл автомат

В Щёкинском районе Тульской области отремонтировали памятник «Воин и партизан» на братской могиле под селом Головеньки.



Здесь были захоронены останки воинов 1088 стрелкового полка 50-й армии, павших в боях за освобождение деревень Краснополье, Кривцово, а также партизан, погибших в декабре 1941 года от рук немецко-фашистских захватчиков в Головеньках. Известны имена 12 человек.

Мемориал в Головеньках был создан 8 мая 1971 года и, к сожалению, за прошедшие десятилетия обветшал, особенно пострадала скульптурная композиция.

В этом году по инициативе председателя Совета ветеранов Щёкинского района Владимира Хоботова памятник отремонтировали. Была заново изготовлена и установлена мемориальная табличка с именами погибших солдат, восстановлен фрагмент руки скульптуры воина с автоматом, который долгие годы отсутствовал. Спонсорскую поддержку оказал «Щёкиноазот».