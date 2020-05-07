Тулячка, пикетировавшая белый дом, получит дорогостоящее лекарство для сына-инвалида

Три ребёнка со спинальной мышечной атрофией получат лечение за счёт бюджета Тульской области — минздрав потратил около 95 млн рублей.



СМА — редкое генетическое заболевание, при котором происходит поражение нервной системы и постепенная атрофия мышц.

Единственный зарегистрированный в России препарат для лечения СМА — «Спинраза». Он способен остановить развитие болезни и улучшить состояние пациента.

В этом году жизненно важный препарат получат три ребёнка из Тулы и Ефремова, в том числе мальчик Саша Архипов. В апреле его мама вышла с пикетом к белому дому, чтобы добиться помощи в лечении, на которое у семьи нет средств.