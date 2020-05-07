Тульский музей самоваров закрыли до осени

Музей «Тульские самовары» закрыт на реставрацию.



К осени капитально отремонтируют фойе первого этажа, два зала второго этажа, кабинеты сотрудников, туалеты и другие зоны. В результате увеличатся площади выставочного и экспозиционного залов.

На время проведения работ планируется открыть временную выставку самоваров в торговых рядах Тульского кремля.

В конце ноября 2020 года музей «Тульские самовары» отметит своё 30-летие.

Музей самоваров в Туле открылся в 1990 году. В экспозиции представлены все этапы развития тульского самоварного производства с конца XVIII века до наших дней, а также история самовара как самобытного образца русского декоративно-прикладного искусства.

Один из залов музея стилизован под кондитерский магазин известного тульского кондитера П. И. Козлова.