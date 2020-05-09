В Туле «Бессмертный полк» прошёл в «балконном» формате

9 мая в Тульской области «Бессмертный полк» прошёл в новом формате из-за пандемии коронавируса.



В 11:00 мск жители региона вышли на балкон или подошли к окну с портретом или фотографией героя своей семьи, исполнив песню «День Победы».

Во дворы, где живут участники Великой Отечественной войны, приехали военный оркестр управления Росгвардии и машины, транслировавшие победные песни.

Многие туляки разместили фотографии своих героев в соцсетях, а также опубликовали видеоролики или рассказы о них, которые прозвучали в эфире тульских радиостанций в рамках праздничного семичасового радиомарафона.

Перед началом «Бессмертного полка» над Тулой пролетели пилотажная группа «Русские Витязи» и вертолёты Минобороны.



