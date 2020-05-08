Россиян, нарушающих самоизоляцию, назвали «гопниками»

В Липецкой области на совещании с губернатором Игорем Артамоновым россиян назвали гопниками и слабыми умом.



Аудиозапись общения главы региона с коллегами опубликовал телеграм-канал «Подъём».

На совещании обсуждались методы дезинфекции общественных пространств. В частности, речь шла об использовании технологии, которая действует по принципу тумана и охватывает большую территорию. Участники беседы обсудили территории, где планируется пробное распыление.

Артамонов предложил делать это в местах массового скопления людей, например близ рынков.

«Вот эта страшная штука должна способствовать разгону людей, [чтобы они думали]: „ай-ай, ой-ой, сейчас нас, как клещей, потравят“», — говорит человек, которого телеграм-канал называет губернатором.

Одна из собеседниц главы региона предложила обработать набережную.

«У нас на набережной постоянно тусуются, как Анатолий Владимирович их назвал, гопники»», — сказала она.

Также на совещании назвали жителей, которые не соблюдают изоляцию, слабыми умом.

Изданию «Мост ТВ» в пресс-службе администрации Липецкой области подтвердили подлинность записи, но заявили, что слова губернатора были вырваны из контекста.