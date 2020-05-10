Письмо для победителя: туляки адресовали ветеранам трогательные послания

В Тульской области завершилась региональная акция «Письмо для победителя».



Жители региона написали более 80 писем про бои и победы в Великой Отечественной войне, слова

благодарности ветеранам, истории семей и посёлков.

Акцию проводило Объединение центров развития культуры, она направлена на сохранение преемственности поколений на основе исторической памяти, на воспитание у молодёжи уважительного отношения к истории Отечества, ветеранам ВОВ, защитникам города-героя Тулы, труженикам тыла, а также на повышение интереса к изучению истории своего народа.

Участниками стали совсем юные туляки, молодёжь, студенты и люди старшего поколения. Все письма очень разные... В одних авторы делятся историями страшной войны 1941-45 годов, в других рассказывают истории своей семьи и посёлка, в третьих говорят трогательные слова благодарности ветеранам за их подвиги и возможность потомкам сейчас жить и радоваться мирному небу.

Первые письма уже опубликованы и в скором времени будут переданы адресатам. Публикация писем продлится до 24 июня.