Статья и срок отсидки: в Тульской области защитные маски шьют заключённые

В Тульской области к пошиву защитных масок привлекли заключённых.



Жители региона обнаружили в продаже маски с приложенной информацией о производителе. Согласно этой информации, упаковки количеством по 10 штук производят в плавской исправительной колонии №4.

При этом указаны персональные данные заключённых: ФИО, срок отсидки и статья. Большинство из заключённых сидят по 228 статье УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

По данным регионального правительства, тульские предприятия выпускают до 350 тысяч масок в сутки.

Напомним, ранее сообщалось, что в Тульской области у 11 заключённых исправительной колонии №2 обнаружили коронавирус.

Читайте также: Коронавирус в Тульской области