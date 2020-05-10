Статья и срок отсидки: в Тульской области защитные маски шьют заключённые

В Тульской области к пошиву защитных масок привлекли заключённых.

Жители региона обнаружили в продаже маски с приложенной информацией о производителе. Согласно этой информации, упаковки количеством по 10 штук производят в плавской исправительной колонии №4.

Статья и срок отсидки: в Тульской области защитные маски шьют заключённые

При этом указаны персональные данные заключённых: ФИО, срок отсидки и статья. Большинство из заключённых сидят по 228 статье УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Статья и срок отсидки: в Тульской области защитные маски шьют заключённые

По данным регионального правительства, тульские предприятия выпускают до 350 тысяч масок в сутки.

Напомним, ранее сообщалось, что в Тульской области у 11 заключённых исправительной колонии №2 обнаружили коронавирус.

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