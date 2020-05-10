Бизнес поддержат миллиардами: российские власти «откроют кубышку»

Правительство России выделило деньги из резервного фонда на поддержку предприятий малого и среднего бизнеса в пострадавших от коронавируса отраслях.



Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности премьер-министра РФ Андрей Белоусов.

На помощь от государства смогут рассчитывать организации, которые сохранили в апреле и мае не менее 90% сотрудников от их числа в марте 2020 года.

Поддержка будет оказана из расчёта 12 130 рублей (минимальный размер оплаты труда) на каждого работника. Эти средства можно использовать «для решения неотложных задач, в том числе для выплаты зарплат», говорится на сайте кабмина.

Для получения субсидий необходимо подать заявку через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы или по почте. По оценке правительства, поддержкой смогут воспользоваться более 970 тысяч предприятий. Общая сумма поддержки составит 81,1 млрд рублей.

О необходимости выделить дополнительную помощь предприятиям малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса президент РФ Владимир Путин объявил в середине апреля. В соответствии с распоряжением главы государства организации смогут получить субсидии за апрель после 18 мая, а за май — в июне.

Первый пакет антикризисных мер был представлен правительством в марте. Тогда власти ввели мораторий для малого и среднего бизнеса по выплате страховых взносов, а также на три месяца дали отсрочку по платежам за аренду государственного и муниципального имущества.

Список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей был утверждён 6 апреля. В перечень тогда включили авиа- и автоперевозки, развлекательную сферу, физкультуру и спорт, турбизнес, общепит, дополнительное образование, организаторов конференций, ремонт электроники, химчистики, а также салоны красоты.

Позже правительство расширило список, добавив в него раздел «Деятельность в области здравоохранения», куда были включены стоматологические клиники. Также к числу пострадавших отнесли кинотеатры, музеи, зоопарки и розничных торговцев непродовольственными товарами.