Почти 85% российских школ не готовы к обучению онлайн

Около 85% российских школ технически не готовы к проведению всех уроков в дистанционном формате.



Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заместителя министра просвещения Дмитрия Глушко.

По словам чиновника, у самих учеников также часто нет возможности учиться онлайн: у 700 тысяч российских школьников нет компьютера или другого подходящего для учёбы гаджета.

С конца марта 2020 в связи с пандемией коронавируса в России школьники переведены на дистанционное обучение.

Дмитрий Глушко заявил, что в новом учебном году обучение будет в очной форме. Вопрос об отмене ОГЭ и переносе ЕГЭ пока не решён. В правительстве не исключают, что Единый государственный экзамен может быть перенесен на середину июля или начало августа из-за коронавируса.

По его словам, это будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации. При этом он отметил, что «начало учебного года в вузах в связи с этим может быть отложено на 1 октября».